PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

МВД анонсировало масштабное обновление загранпаспортов — можно начинать беспокоиться?

МВД анонсировало масштабное обновление загранпаспортов — можно начинать беспокоиться?

Новый порядок оформления выездных документов начнет действовать в России с 1 января 2027 года. Главное нововведение — несовершеннолетние граждане больше не смогут пересекать границу по родительскому паспорту, им потребуется отдельный документ, сообщает KONKURENT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии