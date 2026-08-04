МВД анонсировало масштабное обновление загранпаспортов — можно начинать беспокоиться?

Новый порядок оформления выездных документов начнет действовать в России с 1 января 2027 года. Главное нововведение — несовершеннолетние граждане больше не смогут пересекать границу по родительскому паспорту, им потребуется отдельный документ, сообщает KONKURENT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии