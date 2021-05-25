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Границы нового парка в новосибирском Заельцовском бору определят до конца года

Границы нового парка в новосибирском Заельцовском бору определят до конца года

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области проводит конкурс по уточнению границ лесного парка «Заельцовский бор», который создаётся для защиты лесного массива от жилищной застройки в соответствии с новым областным законом.

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