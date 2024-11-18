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Закон, порядок, государство

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В Воронеже ассистент кафедры высшего учебного заведения признана виновной в получении взяток от студентов

Противоправная деятельность ассистента кафедры одного из высших учебных заведений города Воронежа выявлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК регионального МВД.

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