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Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших сетей фастфуда

Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших сетей фастфуда

В семи марках зафиксировано серьезное превышение микробиологических норм Роскачество провело масштабное исследование бургеров (в основном чизбургеров) из 20 популярных сетей быстрого питания, пишет РИА Новости.

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