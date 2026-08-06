Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших сетей фастфуда

В семи марках зафиксировано серьезное превышение микробиологических норм Роскачество провело масштабное исследование бургеров (в основном чизбургеров) из 20 популярных сетей быстрого питания, пишет РИА Новости.
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