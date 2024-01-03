Житель Тюменской области застрелил приятеля во время охоты

В Тюменской области возбуждено уголовное дело об убийстве человека во время охоты, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
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