В США "подобрали" России нового президента

Коська

Простите, а мы говорим об одном и том же Дюмине??? О котором я упоминал был, на минуточку губернатором Тульской губерни, а на той должности, и я с Вами полностью согласен, необходимы знания перечисленные Вами. А ЕЩЕ ПЛЮС И ВОИН!!!Ну, где то так.