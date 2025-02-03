БлокнотРУ Оглядевшего политический ландшафт России экс-сотрудника Белого дома и Пентагона Дугласа Маккиннона «озарило»: он знает, кто может прийти на смену Владимиру Путину.
В США "подобрали" России нового президента
Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
Дуглас пусть лучше Трампу предложат следующего , а к нам пусть не лезет
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1 час.
Коська
Простите, а мы говорим об одном и том же Дюмине??? О котором я упоминал был, на минуточку губернатором Тульской губерни, а на той должности, и я с Вами полностью согласен, необходимы знания перечисленные Вами. А ЕЩЕ ПЛЮС И ВОИН!!!Ну, где то так.
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1 час.
Сергей Сергеев
Дебилы! Б...дь!
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1 час.
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