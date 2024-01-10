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Юрист Гусятников рассказал россиянам, как вернуть деньги при отключении тепла или воды

Юрист Гусятников рассказал россиянам, как вернуть деньги при отключении тепла или воды

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников объяснил россиянам, когда можно требовать перерасчета платежа за ЖКУ при отключении отопления или горячей воды, передает телеканал &quot;360&quot; со ссылкой на &quot;Прайм&quot;.

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