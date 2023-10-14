Сети быстрого питания заявили о дефиците куриного мяса на российском рынке

Информацию о нехватке курятины подтвердили и в Федерации рестораторов и отельеров России. Проблему там связывают с дефицитом рабочей силы на предприятиях, нарушением логистических цепочек и увеличением издержекРоссийские рестораторы сообщили о дефиците курицы, в частности о проблеме рассказали в KFC и Rostik’s.