Сети быстрого питания заявили о дефиците куриного мяса на российском рынке

Информацию о нехватке курятины подтвердили и в Федерации рестораторов и отельеров России. Проблему там связывают с дефицитом рабочей силы на предприятиях, нарушением логистических цепочек и увеличением издержекРоссийские рестораторы сообщили о дефиците курицы, в частности о проблеме рассказали в KFC и Rostik’s.
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