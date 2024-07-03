В Северном Тушине полицейская собака отыскала злоумышленника с ножом

Поздно ночью в дежурную часть Центра кинологической службы УВД по СЗАО поступил тревожный звонок от следственно-оперативной группы: на улице Вилиса Лациса произошло нападение на мужчину в его собственной квартире.
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