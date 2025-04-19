Убытки торгового центра «Атолл» в Орле в 2024 году составили 3,9 млн рублей

Управляющая компания торгового центра «Атолл», находящаяся в собственности семьи зампреда облсовета Сергея Потемкина и его бизнес-партнера Игоря Мельникова, по итогам 2024 года продолжает наращивать убытки, обратили внимание «Орловские новости».
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