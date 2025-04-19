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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Убытки торгового центра «Атолл» в Орле в 2024 году составили 3,9 млн рублей

Убытки торгового центра «Атолл» в Орле в 2024 году составили 3,9 млн рублей

Управляющая компания торгового центра «Атолл», находящаяся в собственности семьи зампреда облсовета Сергея Потемкина и его бизнес-партнера Игоря Мельникова, по итогам 2024 года продолжает наращивать убытки, обратили внимание «Орловские новости».

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