«Голая» вечеринка, нападение собак и камеры в детских садах. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>Глава Совета отцов обратился в СК по поводу «голой» вечеринки в Новосибирске, в Хабаровске собаки насмерть загрызли мужчину, а в Казани предложили установить камеры в детских садах после смерти двухлетней девочки.