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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» назначил Филимонова генменеджером – он много лет был тренером вратарей клуба. Контракт с Покотило расторгнут по соглашению сторон

«Контракт с Вадимом Анатольевичем Покотило, ранее занимавшим должность генерального менеджера клуба с 2021 года, расторгнут по соглашению сторон.

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