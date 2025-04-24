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Ожидания и реальность наших в Европе: Головин, Сафонов, Чалов, Захарян. Что сбылось?

Ожидания и реальность наших в Европе: Головин, Сафонов, Чалов, Захарян. Что сбылось?

Почти всех переоценили. Этот сезон должен был стать прорывным для наших в Европе: прогнозировали лучший год во Франции для Александра Головина, несколько голов Арсену Захаряну и оценивали шансы Федора Чалова забить 10 мячей в Греции.

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