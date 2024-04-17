Депутат Журова: национальные виды спорта должны быть в школьной программе

Внесение гольца в школьную программу - это нормально, так как на уроках физкультуры тоже важно разнообразие, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
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