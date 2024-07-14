Тюкавин – Максименко о Соболеве: «Ну что, ушел этот фраер ваш, 7-й номер?» Вратарь ответил: «Уедет»

Перед товарищеским матчем «Спартака» и «Динамо», который прошел в пятницу на «ВТБ Арене», Тюкавин задал вопрос Александру Максименко, встретив его в подтрибунном помещении: «Ну что, ушел от вас этот? Ушел? Ушел, нет?» «Кто?» – спросил вратарь «Спартака».