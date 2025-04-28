Из-за аварии на контактной сети в Казани изменилось движение троллейбусов трех маршрутов

Сегодня в Казани на улице Гаврилова произошло повреждение контактной сети по троллейбусу и трамваю. Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», из-за этого приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1, 2, 13, а движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7 временно проходит через улицы Халитова и Саид-Галеева.
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