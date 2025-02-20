Aspyr представила хвалебный The Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered с положительными отзыв...

Aspyr представила хвалебный The Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered с положительными отзывами прессыAspyr опубликовал короткий трейлер Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, полный игрового процесса и цитат прессы.
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