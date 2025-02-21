В Сбербанке назвали кодовые слова мошенников

Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский назвал слова-маркеры, используемые злоумышленниками, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии