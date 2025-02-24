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В МИД России указали на отсутствие понимания плана Трампа по Украине

В МИД России указали на отсутствие понимания плана Трампа по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Россия после переговоров с США в Эр-Рияде пока не пришла к пониманию того, что представляет собой "мирный план" главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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