В МИД России указали на отсутствие понимания плана Трампа по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Россия после переговоров с США в Эр-Рияде пока не пришла к пониманию того, что представляет собой "мирный план" главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
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