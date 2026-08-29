Субботний юмор: когда реальность смешнее анекдотов

Удачная порция юмора обычно начинается там, где пропадает желание раскладывать всё по полочкам. Кто кому написал, зачем окружающие поступают именно так, почему снова потратили больше запланированного.
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