В ГД рассматривают обращение с требованием отправить депутата Парфенова на СВО

РИА Новости В Госдуму поступило на рассмотрение обращение Общероссийского общественного движения "Ветераны России" с требованием направить в зоне специальной военной операции депутата КПРФ Дениса Парфенова.
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