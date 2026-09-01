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От ортодоксальной общины в США до IT и сцены: как живут сыновья, внуки и правнуки Владимира Высоцкого

От ортодоксальной общины в США до IT и сцены: как живут сыновья, внуки и правнуки Владимира Высоцкого

За масштабной творческой биографией Владимира Высоцкого стоит большая и очень разная семейная история.

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