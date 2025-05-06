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Вести Севастополь

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Морпех из Севастополя раскритиковал турецкий Kirpi, затрофеенный под Курском

Морпех из Севастополя раскритиковал турецкий Kirpi, затрофеенный под Курском

Бронеавтомобиль турецкого производства оказался неманёвренным и непригодным к городским боям.Заместитель командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Марик» показал технику ВСУ, брошенную во время бегства в населённом пункте Гончаровка.

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