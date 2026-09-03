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TRENDYMEN

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MZ: легендарный мотоцикл СССР, о котором мечтали профи. Чем он был лучше «Явы»

MZ: легендарный мотоцикл СССР, о котором мечтали профи. Чем он был лучше «Явы»

Для простого советского парня пределом мечтаний была чехословацкая «Ява». За ней годами стояли в очередях, а владелец новенькой «тристапятидесятки» сразу становился главным парнем на районе.

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