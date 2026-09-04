«Благотворительный сентябрь #МЫВМЕСТЕ»: помогать может каждый

5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности. К этой дате экосистема Добро.рф проводит всероссийскую акцию «Благотворительный сентябрь #МЫВМЕСТЕ» — с 5 сентября по 1 октября 2026 года.
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