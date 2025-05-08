Источник 360.ru: коза провалилась в колодец около Новосходненского шоссе

Днем 8 мая в 15-метровый колодец на севере Москвы провалилась коза. Об этом 360.ru сообщил источник. ЧП произошло в районе дома № 86 по Новосходненскому шоссе, животное упало в колодец на частной территории.
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