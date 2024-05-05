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Специалисты МТО подготовили к Пасхе десятки тысяч куличей и яиц для бойцов ВС РФ

Специалисты МТО подготовили к Пасхе десятки тысяч куличей и яиц для бойцов ВС РФ

К светлому празднику Пасхи военнослужащие группировки войск «Запад», выполняющие боевые задачи на передовой в зоне спецоперации, получили праздничные угощения — специалисты материально-технического обеспечения (МТО) испекли несколько десятков тысяч куличей и пасхальных яиц для бойцов.

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