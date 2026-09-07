Ученый Хинтон предупредил об угрозе исчезновения человечества из-за ИИ

Ученый Джеффри Хинтон, которого называют одним из пионеров искусственного интеллекта, заявил, что правительства стран мира должны запретить разработку сверхмощных систем ИИ.
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