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ИА Регнум

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Ученый Хинтон предупредил об угрозе исчезновения человечества из-за ИИ

Ученый Хинтон предупредил об угрозе исчезновения человечества из-за ИИ

Ученый Джеффри Хинтон, которого называют одним из пионеров искусственного интеллекта, заявил, что правительства стран мира должны запретить разработку сверхмощных систем ИИ.

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