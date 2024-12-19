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Почти каждый десятый опрошенный россиянин подарит коллегам подарки на Новый год

Почти каждый десятый опрошенный россиянин подарит коллегам подарки на Новый год

Почти каждый десятый опрошенный россиянин - 9,6% - будет дарить подарки на Новый год коллегам. К таким выводам пришли аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman в ходе предпраздничного опроса.

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