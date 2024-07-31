«Россети Сибирь» зафиксировали чистый убыток по РСБУ в 1 полугодии в размере 522,05 млн рублей

«Россети Сибирь» зафиксировали чистый убыток по РСБУ в 1 полугодии 2024 года в размере 522,05 млн рублей, тогда как годом ранее была получена чистая прибыль в размере 1,065 млрд рублей, следует из отчетности компании.
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