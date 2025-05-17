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Пронедра

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Поставки трубопроводного газа из России в ЕС минимальные за 25 лет – Франция «не в тренде»

Поставки трубопроводного газа из России в ЕС минимальные за 25 лет – Франция «не в тренде»

Поставки трубопроводного газа из России в ЕС минимальные за 25 лет – Франция «не в тренде» Татьяна АрестоваСогласно данным Евростата, поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз в марте стали минимальными за 25 лет.

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Комментарии
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Eduard
Надо прекращать покупать европейские товары!
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14 час.
Eduard
Тоже их накажем деньгами!
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14 час.
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