Поставки трубопроводного газа из России в ЕС минимальные за 25 лет – Франция «не в тренде» Татьяна АрестоваСогласно данным Евростата, поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз в марте стали минимальными за 25 лет.
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