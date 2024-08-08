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В Крыму снова подорожал 95-ый бензин

В Крыму снова подорожал 95-ый бензин

За прошедшие сутки А-95 «Ультра» и АИ-95 стали дороже на несколько десятков копеек за литр топлива. На 8 августа 2024 года бензины 95-ой серии подорожали на 20 и 10 копеек и с сегодняшнего дня стоят: А-95 «Ультра» 66.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Чиновнике не следят за ценами вообще им это не интересно!! Пока до Президента не дойдет информация и по головам не настучит , так и будут грабить свой народ! По всей РФ цены на бензин и на остальное выросло
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19 час.

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