Во Франции выступили с неожиданным заявлением о бунте Зурабишвили в Грузии

9095 прочтений Сегодня Оглавление Зурабишвили не хочет быть политиком в изгнании Будущее Зурабишвили Заявление премьера Грузии о Зурабишвили Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна сесть за решетку, если добровольно не уйдет с поста президента, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.