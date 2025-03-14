Не может быть никакого места для какой-либо сепаратистской деятельности по достижению "независимости Тайваня" -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Ни одному человеку и ни одной силе не будет позволено отделить Тайвань от Китая, никакой сепаратистской деятельности по достижению "независимости Тайваня" не может быть абсолютно никакого места.
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