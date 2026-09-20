Telegraph: Британия намерена переписать военный план к концу 2026 года

Британские чиновники намерены к концу 2026 года переписать правительственный «военный план», а именно программу по подготовке страны к кризисам и конфликтам.
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