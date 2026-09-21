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Царьград

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Пермякова объяснила, почему листва на деревьях меняет цвет

Пермякова объяснила, почему листва на деревьях меняет цвет

Доцент Пермского Политеха Ирина Пермякова рассказывает, как ночные холода влияют на яркость листвы. Сокращение светового дня и температурные изменения запускают биологические процессы, изменяющие оттенки листвы в зависимости от накопленных в растении веществ и погодных условий.

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