Пермякова объяснила, почему листва на деревьях меняет цвет

Доцент Пермского Политеха Ирина Пермякова рассказывает, как ночные холода влияют на яркость листвы. Сокращение светового дня и температурные изменения запускают биологические процессы, изменяющие оттенки листвы в зависимости от накопленных в растении веществ и погодных условий.