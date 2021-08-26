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Непростые соседи Китая и России

Непростые соседи Китая и России

У Китая и России имеется одна общая черта. У них больше соседей, чем у какой-либо другой страны на планете.

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Геннадий Ларионов
А , понятно , это мы напали на Грузию и захватили Крым ......:-( ну-ну, давайте так и далее . А по Китаю - у него огромные ресурсы экономические и трудовые , они деньгами пробьют себе любой путь , хоть в Европу, хоть на Марс , причем без войн. В Пакистан уже вливаются млрд-ы, на пути Афган и Турция, в которой , при всем Османизьме батьки Эрдогана, китайские деньги уже имеют большое влияние. Если Россия не окажется на пути этих финансовых потоков, то останется на обочине вместе с не нужным Трансибом и БАМом. К сожалению :-(((

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