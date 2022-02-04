Междувекторность: будет ли Казахстан делать выбор между Пекином и Москвой

Январский кризис в Казахстане в очередной раз привлек внимание к вопросу о том, в каком направлении в будущем намерена двигаться страна, — в сторону развития отношений с Россией, своим северным соседом, или поглядывая на юг, в направлении Китая.
Январский кризис в Казахстане в очередной раз привлек внимание к вопросу о том, в каком направлении в будущем намерена двигаться страна, — в сторону развития отношений с Россией, своим северным соседом, или поглядывая на юг, в направлении Китая.
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