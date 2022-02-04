ИЗВЕСТИЯ iz

6 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Междувекторность: будет ли Казахстан делать выбор между Пекином и Москвой

Междувекторность: будет ли Казахстан делать выбор между Пекином и Москвой

Январский кризис в Казахстане в очередной раз привлек внимание к вопросу о том, в каком направлении в будущем намерена двигаться страна, — в сторону развития отношений с Россией, своим северным соседом, или поглядывая на юг, в направлении Китая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх