Вкусный и полезный завтрак за 3 минуты. Быстрая намазка на хлеб

Тунец — это морская рыба, которая является источником белка, витаминов и минералов. Он содержит высококачественный белок, который помогает строить и восстанавливать ткани в организме, а также богат витаминами B3, B6, B12 и минералами, такими как селен, фосфор, калий и магний.