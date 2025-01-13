❗️Крымский сафари-парк смог принять 500 птиц, пострадавших от мазута «Руководитель сафари-парка «Тайган» Олег Зубков смог принять до 500 птиц.
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❗️Крымский сафари-парк смог принять 500 птиц, пострадавших от мазута «Руководитель сафари-парка «Тайган» Олег Зубков смог принять до 500 птиц.