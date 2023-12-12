Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 12 декабря, 153 голосами «за» приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта Израиля, а также о безоговорочном освобождении всех заложников, – сообщают СМИ.
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