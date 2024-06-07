Пора переносить игру в "штрафную" противника

РИА Новости/Павел Львов Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели, сообщают Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald со ссылкой на источники среди американских чиновников.
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