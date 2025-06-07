Belkin уже выпустила аксессуары для Nintendo Switch 2 — зарядные кейсы и не только

Главная новинка — зарядный кейс, в котором есть место для внешнего аккумулятора на 10 000 мАч. Также внутри — карман для картриджей, отсек для кабелей и даже потайной слот для AirTag, чтобы не потерять кейс.
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