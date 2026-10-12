Добрый день, уважаемые коллеги! На вашей площадке был опубликован материал о возможных перебоях с поставками напитков из-за сбоев в системе маркировки, в котором содержится неточная информация о возможностях системы в нештатных ситуациях.
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