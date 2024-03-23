Власти Москвы и Подмосковья выплатят по три миллиона рублей семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Выплаты также получат пострадавшие в результате нападенияРуководство Москвы и Московской области окажет поддержку пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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