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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев после 0:2 от «Факела»: «В команде есть претензии друг к другу, мы должны разобраться. Если не сделаем правильные выводы, ничего хорошего в сезоне не будет. Проблема глобальная»

Главный тренер « Краснодара »  Мурад Мусаев высказался о поражении от « Факела » в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2).

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