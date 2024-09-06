Росрыболовство предложило ограничить вывоз красной икры самолетами из ДФО

Росрыболовство предлагает ограничить вывоз красной икры самолетами из ДФО Росрыболовство предложило ввести ограничение допустимого веса вывозимой красной икры пассажирами авиарейсов на постоянной основе и распространить его на все дальневосточные субъекты.