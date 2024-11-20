ЦПВС: возглавляемая США коалиция 19 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Российские военные выявили за прошедшие сутки 19 нарушений сирийского воздушного пространства со стороны авиации международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами, сообщил во время брифинга заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан I ранга Олег Игнасюк.