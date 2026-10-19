Каждый раз, когда по телевизору появляется очередной персонаж с интеллектом табуретки и амбициями Наполеона, каждый раз, когда со сцены несётся то, что приличнее было бы слушать в исполнении пьяного кота на заднем дворе, каждый раз, когда народный глас в комментариях взрывается праведным негодованием - звучит один и тот же сакральный вопрос.
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"Поддерживайте настоящее искусство. Ходите на настоящие концерты. Учите детей слышать настоящую музыку." ...... На то что не нравится билет никакого идивидуума купить не заставишь. Разве что на коллективный "культпоход" какого нибудь предприятия в конце отчетного финансового периода, чтобы освоить бабки. Ужас в том что условная Бузова предмет обожания примерно 70-80 процентов населения. Цензура неэффективна и порочна, а культурные фильтры со стороны государства между тем необходимы. Государство в лице Минздрава ведь заботится о здоровье населения. Росстандарты продуктов питания и т. д. Почему же культурное здоровье нации не в сфере интересов Минкульта? Просто запретить всякому дерьму лезть на сцену. НЕТ и ТОЧКА. Нужен такой орган чтобы ему доверяли ежели он сказал НЕТ. И вообще это вопрос воспитания населения, начиная с воспитанияй семьи, детей в саду и школе, ну и так далее. Сложный вопрос. Федеральные СМИ не справляются, не надо им ангельские крылья лепить. Заслуженных крайне мало.
Материал объёмный, автор слов не пожалел. И как это ни прискорбно, но в одном он прав. В том, что бузовы и реввы собирают полные площадки, виновато не Министерство Культуры, а мы сами. Никто не запретит людям слушать и смотреть то, что они хотят. Я не пойду, мои знакомые не пойдут на этот отстой, ну так тысячи других-то пойдут, и свои деньги в кассу понесут. Мы разные все. По-разному живём, по-разному воспитывались, по-разному понимаем культуру. И ничего тут не поделаешь. Железной рукой загнать в счастье нельзя, проходили уже. А раз в теперешней капиталистической действительности частный бизнес не запрещён, мы и дальше будем иметь то, что имеем. Вот такая хурма.
Капитализм породил и собрал всю грязь в России. Хорошо, ладно,не всё подчиняется Министерству культуры. Но есть же руководители каналов. Или они все на уровне реввы и бузовых. Какая-то глухая провинция вылезла на ТВ. Все эти нувориши-продюсеры и их подружки, вылезшие из тупичков развития, вдруг возомнили из себя "гениев от культуры" и тащат эту "субстанцию" на экраны. Все это похоже на современную азиатскую орду кишлачников. И те и другие несут свою "культуру" в массы, только приличные костюмчики нацепили.