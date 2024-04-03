Виктор Алкснис: об атаке украинского БПЛА-камикадзе самолетного типа по крупнейшему российскому заводу-производителю БПЛА в Елабуге

28 мая 1987 года, в День пограничника, на Красной площади без разрешения приземлился самолёт Матиаса Руста. 18-летний студент из ФРГ прилетел в Москву из Гамбурга на четырёхместном лёгком самолёте «Цессна-172Б Скайхок». По подозрительному стечению обстоятельств, накануне этого события заранее были срезаны троллейбусные провода на Большом Москворецком мосту, который Матиас Руст использовал в качестве посадочной полосы. По другому странному стечению обстоятельств, прилёт Руста на Красную площадь был снят на профессиональные телекамеры сразу с нескольких точек (дело было в 1987 году, когда любая аппаратура ещё была редкостью). Фотографий вообще было сделано бессчётное количество. Главными стрелочниками стали маршалы Сергей Соколов и Александр Колдунов. Первый – министр обороны, второй – командующий ПВО СССР. Оба – ветераны Великой Отечественной, Герои Советского Союза (Соколов – за Афганистан). Оба были с позором уволены со своих постов. А вместе с ними – ещё дюжина генералов, 298 офицеров. Двое стрелочников отправились на нары. Это подполковник Иван Карпец, бывший оперативным дежурным по Таллинской дивизии Войск ПВО в день полёта Руста, и майор Вячеслав Черных, бывший в тот день дежурным по радиотехнической бригаде. Хотя они вообще-то первыми и заметили нарушителя. И доложили о нём по команде «наверх». Но их разжаловали и приговорили к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. Американский специалист по национальной безопасности Уильям Е. Одом пишет, что после пролёта Руста в Советской Армии были проведены настолько радикальные изменения, что сопоставить их можно только с чисткой Вооружённых Сил, организованной Сталиным в 1937 году: «На своей должности удержался лишь заместитель министра обороны по вооружению. В числе заменённых должностных лиц были министр обороны, все другие его заместители, начальник Генерального штаба и два его первых заместителя, Главнокомандующий ОВС Варшавского договора и начальник штаба ОВС, все четверо «верховных командующих», все командующие группами войск (в Германии, Польше, Чехословакии и Венгрии), все командующие флотами, все командующие военными округами». Почему это произошло? Основная версия причин ЧП касалась трусости военного руководства, которое после скандала со сбитым в 1983-м году южнокорейским «Боингом», нарушившим границу СССР, боялось нагоняя и не желало брать на себя ответственные решения при обнаружении «странного» лёгкого самолётика.

ВТ

Василий Топчий

Потому как обнаружения были, и не одно. Сначала нарушителя засекли радиотехнические подразделения ПВО в Прибалтике. Он не отвечал на позывные «свой-чужой», и ему был присвоен номер 8255. Три зенитных ракетных дивизиона были приведены в боеготовность. Они повели нарушителя, но команды на уничтожение не получили. Информацию передали по команде дальше. На перехват Руста взлетел истребитель ст. лейтенанта Пучнина. Он дважды облетел «Сессну» и доложил на КП, что видит легкомоторный самолёт с полосой голубого цвета вдоль фюзеляжа. Поступи ему с земли приказ сбить нарушителя границы, Пучнину даже не пришлось бы тратить боеприпасы – достаточно было включить огненный меч форсажа, и на землю полетели бы обгоревшие обломки. Генерал Кромин, командующий Ленинградской армией ПВО, не хотел брать на себя ответственность, и возможный грех на душу. Он помнил инструкцию, введённую после скандала с южнокорейским «Боингом». Инструкция запрещала сбивать пассажирские и легкомоторные самолеты. Успокаивая себя, решили, что этот легкомоторный самолёт – это Як-12, забывший включить режим опознавания или сломавший оборудование. Цель передали для сопровождения подразделениям Московского округа ПВО. В воздух поднимались дежурные звенья МиГ-21 и МиГ-23, обнаруживали «Сессну» визуально, докладывали: наблюдают «спортивный самолет типа Як-12 белого цвета с тёмной полосой вдоль фюзеляжа». Самолёт Руста шел на небольшой высоте и с малой скоростью – порядка 140 км/час. Истребители не могли «притормозить», чтобы идти рядом с ним на той же скорости. Они стрелой пролетали над «Цессной», ожидая чётких команд с земли. Но их не было. И пилоты уводили машины на свои аэродромы. Матиас Руст. Фото в свободном доступе. В Псковской области шли учебные полеты авиаполка. Когда Руст полз к Москве, в полку произошла замена кода системы госопознования. Все летчики должны были строго в 15.00 сменить этот код. Но некоторые растяпы не сделали этого. И стали «чужими». В этом рое самолётов руководитель полётов, не разбираясь, чохом присвоил всем, кто был в воздухе, признак «свой». В их числе оказалась и «Цессна» Руста. Так что к Москве он уже спокойно подходил под личиной «своего». Не полёт хулигана, а операция западных спецслужб Многое говорит в пользу того, что это была операция западных спецслужб, согласованная с Горбачёвым. Цель – убрать оппозиционную «перестройщикам» верхушку армии. Во-первых, самолёт Руста был специально переоборудован. Установлены дополнительные баки. Это не согласуется с официальным «самолёт был просто взят напрокат в аэроклубе». С нештатными баками на пару тысяч километров, занимающими весь пассажирский салон?! После вылета из Хельсинки пилот-«новичок» Руст, как очень опытный лётчик, уходит из зоны действия финских радаров. Его начинают искать с воздуха финны и – обнаруживают большое масляное пятно по курсу полёта. Делают вывод: самолётик разбился. Подводная лодка могла незаметно выпустить такое пятно именно в то время и в том месте, как акцию прикрытия. Внутри СССР Руст шёл чётко по границам между локационными зонами. В системе ПВО того времени существовало правило: через каждые 24 часа менять границы подобных зон. Однако 27 мая такая команда не поступила, так что 28 мая продолжали действовать границы локационных зон, установленные накануне. «Когда начались разборки, я вспомнил, что дня три у нас на севере страны не менялось радиолокационное поле. Обычно оно меняется каждый день. А тут - три дня!» (Полковник Олег Звягинцев, бывший зам.командира корпуса ПВО)